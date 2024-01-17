中國不為改變現行國際秩序，更不會另起爐灶

中評社北京1月17日電／近日，中共中央對外聯絡部部長劉建超率中共代表團對美國進行為期6天的訪問，分別同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務首席副助理芬納等美國政商界人士會見交流，並且出席中美1.5軌對話框架下專題座談，在美國對外關係委員會發表演講。



劉建超在演講中指出，中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者。劉建超率團訪美並與美國前政要、金融、工商、學術等各界人士溝通交流，是落實中美元首“舊金山願景”的重要步驟。



一直以來，中國都強調自身是“國際秩序的建設者、維護者和貢獻者”。此次，劉建超在美演講中提出“中國是現行國際秩序的創建者、受益者、維護者”，是對之前表述准度和內涵的進一步提升。



中國是現行國際秩序的創建者。現行國際秩序主要是指二戰結束以來的國際秩序。中國是世界反法西斯戰爭的東方戰場，是戰勝國之一，也是聯合國安理會的常任理事國。因此，中國是國際秩序的創建者，這體現了近代以來中國國家身份和角色的歷史性變化。改革開放以來，中國加入一系列國際經濟組織，在對外開放過程中發展了自己，也為世界和平與繁榮作出了中國貢獻，成為現行國際秩序的受益者。維護現行國際秩序，不僅符合中國的利益，也符合中國的國際身份和角色。因此，中國是現行國際秩序的維護者，是在現行國際秩序之“內”，而非之“外”。



在現行國際秩序中，中國取得了巨大發展成就。中國自身國際地位得到大幅提升，沒有意願去改變現行國際秩序。當然，國際秩序是不斷演化的。中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建“一帶一路”等，為推動國際秩序朝著和平、安全、繁榮、進步的方向發展作出了中國貢獻。國家身份界定國家利益，國家利益決定國家戰略。在不久前召開的中央經濟工作會議上，習近平總書記發表重要講話，強調“高質量發展是新時代的硬道理”。這是對鄧小平同志所提出的“發展是硬道理”的時代化表述。劉建超在美國的演講中也專門引述了習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話，並表示中國將正確處理髮展與安全、自主創新與對外開放等的關係，繼續深化改革，擴大開放，特別是推進制度型開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為世界提供新的發展機遇。

