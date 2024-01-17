RCEP為促進區域經濟增長提供有力框架

中評社北京1月17日電／據新華社報導，澳大利亞中國工商業委員會主席戴維·奧爾森日前接受新華社記者書面專訪時表示，在當前全球保護主義抬頭的背景下，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為促進區域經濟增長和穩定提供了強有力的組織框架，而中國的參與對區域開放和自由貿易起到極大推動作用。



奧爾森指出，RCEP生效實施兩年來，在簡化貿易規則、降低關稅、協調原產地規則、促進投資，以及在電子商務、知識產權、政府採購等領域建立完善規則等方面發揮了重要作用。



奧爾森說，對於澳大利亞而言，RCEP從一開始就被認為既能帶來潛在的經濟利益，又具有重要的戰略意義，將給澳大利亞眾多行業帶來增長機會。例如在農業方面，該協定有助於擴大澳大利亞優質食品和纖維的出口，也有望提振農業專業服務的出口，特別是在乳製品、肉類和穀物行業。



奧爾森表示，中國與澳大利亞一直是多邊和區域合作機制的倡導者。對於像中澳這樣成熟的貿易關係來說，RCEP帶來的機遇既來自於深化政府層面的合作關係，也來自於深化行業部門和商業夥伴之間的合作關係。



他指出，中國與RCEP成員國之間的貿易額已非常可觀，中國作為貿易和投資夥伴的重要性仍在不斷提升。一方面，RCEP其他成員國認識到有效進入中國市場的重要性和必要性。另一方面，東盟地區的日益富裕也將吸引來自中國和其他國家的投資者。



奧爾森說，在這種背景下，中國不僅尋求自身的高質量發展，還將在促進區域市場一體化方面發揮積極作用。



（來源：新華網）