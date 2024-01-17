16個字概括2023年中國經濟表現

中評社北京1月17日電／據新華社報導，國家統計局1月17日發布數據顯示，初步核算，2023年全年國內生產總值1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。在17日上午舉行的國務院新聞辦新聞發布會上，國家統計局局長康義用16個字概括過去一年的經濟表現：回升向好、成色十足、表現亮麗、殊為不易。



回升向好



從經濟增長看，去年我國GDP超過126萬億元，增速比2022年加快2.2個百分點。康義稱，分季度看呈現前低、中高、後穩的態勢，向好趨勢進一步鞏 固。按照可比價計算，2023年經濟增量超過6萬億元，相當於一個中等國家一年的經濟總量。人均國內生產總值穩步提高，2023年達到89358元，比上年增長5.4%。從就業看，就業形勢總體改善，全年城鎮調查失業率比上年下降0.4個百分點，特別是農民工就業形勢改善比較明顯。從物價看，物價總體保持溫和上漲，全年CPI上漲0.2%，核心CPI上漲0.7%。從國際收支看，全年貨物出口增長0.6%，年末外匯儲備超過3.2萬億美元。



成色十足



“去年一年統籌質的有效提升和量的合理增長，全國上下緊緊圍繞高質量發展這個首要任務，推動經濟在結構調整和轉型升級中不斷贏得優勢，高質量發展成色更足。創新驅動發展戰略深入實施，創新投入穩步增加。”康義表示，初步測算，2023年全社會研究與試驗發展經費投入達到33278.2億元，R＆D經費投入強度達到2.64%，比上年提高0.08個百分點。在這一年裡，一些重大科技創新捷報頻傳，特別是製造業高端化、智能化、綠色化發展扎實推進。經濟結構優化升級，服務業和消費的經濟增長主引擎作用更加凸顯。2023年服務業增加值占GDP比重達到54.6%，比上年提高1.2個百分點；最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到82.5%，比上年提高43.1個百分點。安全發展基礎進一步鞏固夯實，全年糧食產量比上年增長1.3%，原煤增長2.9%，原油增長2%，天然氣增長5.8%。守住了不發生系統性風險的底線，確保了金融經濟安全，民生保障更加有效，全國人均可支配收入比上年實際增長6.1%。

