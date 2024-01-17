“國民經濟回升向好　高質量發展扎實推進”

中評社北京1月17日電／據國家統計局網站報導，2023年國民經濟回升向好 高質量發展扎實推進



（2024年1月17日）



國家統計局



2023年，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，我國經濟回升向好，供給需求穩步改善，轉型升級積極推進，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現。



初步核算，全年國內生產總值1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。分產業看，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產業增加值482589億元，增長4.7%；第三產業增加值688238億元，增長5.8%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%，四季度增長5.2%。從環比看，四季度國內生產總值增長1.0%。



一、糧食產量再創新高，畜牧業生產穩定增長



全年全國糧食總產量69541萬噸，比上年增加888萬噸，增長1.3%。其中，夏糧產量14615萬噸，下降0.8%；早稻產量2834萬噸，增長0.8%；秋糧產量52092萬噸，增長1.9%。分品種看，稻穀產量20660萬噸，下降0.9%；小麥產量13659萬噸，下降0.8%；玉米產量28884萬噸，增長4.2%；大豆產量2084萬噸，增長2.8%。油料產量3864萬噸，增長5.7%。全年豬牛羊禽肉產量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產量753萬噸，增長4.8%；羊肉產量531萬噸，增長1.3%；禽肉產量2563萬噸，增長4.9%。牛奶產量4197萬噸，增長6.7%；禽蛋產量3563萬噸，增長3.1%。全年生豬出欄72662萬頭，增長3.8%；年末生豬存欄43422萬頭，下降4.1%。

