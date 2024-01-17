新能源汽車出海步伐加快

中評社北京1月17日電／據人民日報報導，2023年，全年產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，分別同比增長35.8%和37.9%；出口120.3萬輛，同比增長77.6%；中國品牌市場占有率超過80%……1月11日，中國新能源汽車產業年報出爐，亮眼的數據、沉甸甸的含金量為中國製造增添了新亮色。



產品、技術迭代加速，多項智能電動核心技術領跑全球



走進位於重慶市的長安全球研發中心N7試驗樓，純電動兩驅動力總成實驗室的台架上，一場耗時56天、544次充放電循環的可靠性測試，今年元旦前剛剛完成。



“上半年即將上市的長安汽車CD701，將搭載充電10分鐘、續航200公里的800伏高壓碳化矽平台。”試驗工程師廖興渝說，為了讓新車在現有500伏充電樁上也能正常充電，長安汽車通過復用電路，在行業內首創的多合一超集電驅裡開發了升壓系統。544次循環的台架試驗及後續的極寒、高溫等一系列整車測試，就是要確保新系統安全可靠。



1公里之外的長安科技W1辦公樓裡，智能駕駛單體回灌團隊負責人周傑正在緊張開展軟件測試工作。



“3台智能駕駛試驗車，每天要產生並回傳1000GB的測試數據。”周傑告訴記者，測試中遇到的虛報障礙物、誤制動、漏制動等問題，都會由長安科技自主研發的SDA電子電氣架構雲平台自動抓取，並在雲平台的數據處理系統裡自動進行場景特徵提取與分析，通過仿真模擬，提出解決方案。“數據自動抓取、分析大大提升了智能駕駛軟件的迭代速度，目前每周都會有一個新的軟件版本，兩個月就會完成一次大迭代。”周傑說，這就是“軟件定義汽車”帶來的變化。



長安汽車大幅提升充電便利性的800伏高壓碳化矽平台，以及圍繞“軟件定義汽車”開發全新中央集成式電子電氣架構，是我國新能源汽車產業技術快速突破的一個縮影。



——在“三電”領域，我國動力電池技術再上新台階。2023年，寧德時代第一代鈉離子電池電芯首發落地；單體能量密度500瓦時每公斤的凝聚態電池，其車規級版本具備量產能力。由上汽投資的清陶科技，在全球率先實現了半固態電池的研發量產，今年，第一款搭載半固態電芯、續航超過1000公里的智己品牌純電轎車將上市發售。我國驅動電機峰值功率密度超過4.8千瓦每公斤，量產最高轉速達到每分鐘2.1萬轉，躋身世界前列。

