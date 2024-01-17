文旅新供給激發消費新動能

中評社北京1月17日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議提出，“積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨‘潮品’等新的消費增長點。”文旅消費是擴大內需的有效途徑，也是滿足人民群眾美好生活需求的重要載體。當前，我國文旅供給側結構性改革不斷深化，文化和旅遊深度融合，新業態、新模式、新供給加快湧現，推動文化休閑、旅遊出行等需求集中釋放。如何進一步激發文旅消費的新動能？記者進行了採訪。



順應消費升級，推進文旅深度融合，市場熱度持續攀升



在2023年海南海口萬綠園舉辦的海南國際旅遊島歡樂節閉幕式及海口跨年嘉年華活動現場，海口市民遊客共同迎接新年。活動以年輕人喜愛的“音樂＋露營＋美食＋社交”的方式，推出街頭藝術表演、無人機跨年迎新表演等豐富多彩的文旅活動。數據顯示，元旦假期，海口接待遊客46.19萬人次，同比增長109.3%；實現旅遊總收入5.44億元，同比增長92.1%。



“我們通過舉辦豐富的文旅活動，將城市的歷史、傳統和文化特色融入文化產品和服務中，打造更具文化魅力的城市品牌，提升了市民遊客的幸福感和滿意度，促進文旅消費動能持續釋放。”海口市旅遊和文化廣電體育局局長王可說。



“24間客房，幾乎每天都住滿。”黑龍江哈爾濱的途家民宿房東郭偉說。入冬以來，冰雪旅遊升溫，途家民宿數據顯示，元旦假期期間，哈爾濱90%以上的民宿被預訂，大興安嶺、大慶、佳木斯等地民宿預訂量同比增長5—10倍。



中國旅遊研究院最新發布的《中國冰雪旅遊發展報告》顯示，得益於政策紅利、需求釋放和產品創新等因素，2023—2024冰雪季我國冰雪休閑旅遊人數有望實現25%—30%的增長，將有超過4億人次體驗冰雪休閑，冰雪休閑旅遊收入有望達到5500億元。

