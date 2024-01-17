】 【打 印】 
人民幣離岸價跌穿7.22兌1美元
http://www.CRNTT.com   2024-01-17 17:18:33


　　中評社香港1月17日電／人民幣兌美元今日跌勢持續，再創兩個月新低。

　　據香港電台報導，在岸人民幣收報7.1966元兌1美元，比昨日收市價跌128點子，今早曾觸及7.1999的日內低位。 

　　離岸價跌穿7.22水平，較早時低見7.2256。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：