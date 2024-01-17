人民幣離岸價跌穿7.22兌1美元

中評社香港1月17日電／人民幣兌美元今日跌勢持續，再創兩個月新低。



據香港電台報導，在岸人民幣收報7.1966元兌1美元，比昨日收市價跌128點子，今早曾觸及7.1999的日內低位。



離岸價跌穿7.22水平，較早時低見7.2256。