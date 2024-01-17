汽車強國建設站上新起點

中評社北京1月17日電／據經濟日報報導，2023年，我國汽車產銷量分別累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，產銷量創歷史新高，連續15年穩居全球第一。



3000萬輛，意味著什麼？意味著全球每銷售3輛新車就有一輛“中國造”，意味著中國汽車製造業跨上新台階，建設汽車強國的步伐更加堅實。



低開高走逐步向好



中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023年，我國汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。與上年相比，產量增速提升8.2個百分點，銷量增速提升9.9個百分點。



中國汽車銷量首次超過2017年2888萬輛的歷史高點，極大地提振了行業信心。回頭看，2009年，中國汽車產銷量首次雙雙突破1000萬輛大關，成為世界汽車產銷第一大國後，勢如破竹，2013年突破2000萬輛，2017年產銷量達到階段峰值。但隨後，市場連續3年下降，進入轉型調整期，2021年才結束“三連降”開始回升。



“2023年整體市場銷量呈現出‘低開高走，逐步向好’的特點。”中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，宏觀經濟持續回升向好，有助於汽車行業穩定增長。隨著國家促消費、穩增長政策的持續推進，促進新能源汽車產業高質量發展系列政策實施，進一步激發市場活力和消費潛能。



分車型看，2023年，乘用車市場延續良好增長態勢，為穩住汽車消費基本盤發揮重要作用；受宏觀經濟穩中向好、消費市場需求回暖因素影響，加之各項利好政策的拉動，商用車市場谷底回彈，實現恢復性增長；新能源汽車繼續保持快速增長，成為引領全球汽車產業轉型的重要力量。



“乘用車市場競爭加劇，同時伴隨市場日趨回暖，購車需求進一步釋放，我國乘用車市場形勢逐漸好轉，回歸正常節奏，有效拉動了汽車增長。”陳士華表示，從各月銷量情況來看，乘用車市場2023年開年受到政策切換與價格波動影響，但在相關促銷政策等因素拉動下，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長，下半年持續走強，年底再現市場熱銷現象。

