金融持續發力支持實體經濟健康發展

中評社北京1月17日電／據新華社報導，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職。黨的十八大以來，我國金融部門深化對金融本質和規律的認識，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，總量上堅持合理充裕，結構上強化精準滴灌，為實體經濟健康發展提供了有力支撐。



我國擁有全球最大的銀行體系，第二大保險、股票和債券市場，普惠金融走在世界前列，金融服務實體經濟效率和水平不斷提升。



近年來，我國實施穩健的貨幣政策，促進貨幣信貸總量適度、節奏平穩。最新的數據顯示，2023年我國新增貸款超22萬億元，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額從2014年末的81.43萬億元攀升至2023年末的235.48萬億元，年均增速保持在10%以上，與名義經濟增速基本匹配。



隨著市場化利率形成和傳導機制日益完善，實體企業融資成本不斷下降。2023年前11個月企業貸款利率為3.89%，保持在有統計以來的歷史低位。



從資金投向來看，金融系統不斷強化對科技創新、先進製造、綠色發展等重點領域的精準支持，引導資金更多流向民營小微、鄉村振興等薄弱環節。



數據顯示，截至2023年11月末，普惠小微貸款餘額28.9萬億元，近五年年均增速約25%；全國涉農貸款餘額56.22萬億元，同比增長15.1%；民營企業債券融資支持工具已累計為140家民營企業發行的2438億元債券提供了增信支持。截至10月末，“專精特新”中小企業、科技中小企業、高新技術企業貸款餘額分別同比增長17.7%、22.1%、15.7%，均明顯高於同期各項貸款增速。



與此同時，直接融資渠道也在不斷暢通。截至2023年末，非金融企業境內股票餘額為11.43萬億元，同比增長7.5%。在超5200家A股上市公司中，戰略性新興產業上市公司近2900家，賦能實體經濟高質量發展。中國債券市場不斷發展壯大，債券托管餘額從2019年末不足百萬億元，增至2023年11月末的156.9萬億元。



當前，我國金融服務實體經濟的質效還有待進一步提升。記者瞭解到，下一步，我國將持續建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場，進一步優化融資結構、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的融資服務。