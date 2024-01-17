港珠澳大橋游持續火熱

中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，1月16日，總台記者從港珠澳大橋管理局獲悉，2023年12月15日，港珠澳大橋游試運營正式向公眾開放，一個月來，大橋游持續火熱，截至目前已接待遊客約3.3萬人次。



據瞭解，港珠澳大橋旅遊線路在香港、珠海、澳門三地口岸之間，位於海關監管區和口岸限定區域內，在該區域開展旅遊是全國範圍內首次突破現有政策的創新。根據查驗單位的監管要求，旅遊活動採用預約組團、團進團出的管理模式。為了給大橋旅遊營造舒適順暢的通行環境，口岸聯檢單位優化了監管設備和流程，採取了海關、安檢“一次過檢”聯合檢查，同時也參照國際先進做法因地制宜設置了“單向玻璃”觀察室，全面營造無感通關的氛圍。



作為連接粵港澳三地的超級工程，港珠澳大橋已成為粵港澳大灣區旅遊的熱門打卡地。自大橋游開通一個月來，平均每日接待遊客約1100人次。目前，港珠澳大橋旅遊仍處於試運營階段，僅對持有效居民身份證的內地居民以及已入境內地且持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民開放。



港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示：“未來，我們將探索開展港珠澳大橋博物館、海上會客廳等服務項目，持續豐富全國愛國主義教育示範基地、全國科普教育基地和人文高地的內涵，將藍海豚島打造成為集展示體現中國夢時代精神、世界工程奇跡、粵港澳三地文化為一體的大灣區知名旅遊目的地。”