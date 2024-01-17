﻿調查：七成港青有意赴內地發展

中評社香港1月17日電／據大公報報導，香港廣東青年總會（廣青總）昨日舉行“香港青年大灣區發展指數2023學業篇”新聞發布會。研究顯示，香港青年對大灣區發展規劃認同度創新高，近七成人願意北上發展；香港青年赴內地升學進修興趣大，內地港生近半欲回港發展。發布會出席嘉賓包括香港廣東青年總會主席霍啟山，香港廣東青年總會執行主席、民生政策研究委員會召集人郭基煇及“一國兩制青年論壇”創辦人兼主席何建宗等。



對灣區發展認同度創新高



廣青總聯同一國兩制青年論壇、中國（深圳）綜合開發研究院及香港大學組成研究團隊，於2023年9月至10月成功以問卷調查訪問了1000名15至39歲的香港青年，並訪問530名居住在廣東省的香港青年，切實瞭解青年對大灣區發展的看法。



霍啟山表示，做青年工作及制定青年政策首先要瞭解青年人的需要，很高興青年對大灣區發展的認同度再創新高。今次研究結果顯示，67%的香港受訪者“認同”或“非常認同”大灣區發展規劃，與2021年的35%相比，增幅近一倍，創下追蹤指數自2018年的新高。霍啟山相信各界積極舉辦的兩地交流活動發揮作用，未來廣青總會繼續團結各界青年，推動民心相通，為香港和祖國發展作出更大貢獻。



調查亦發現，66%的受訪者願意去大灣區內地城市發展，相較於2021年41%的比例明顯上升，同樣創出新高。在有升學或進修計劃的香港受訪者中，其中七成以上有意願赴內地升學或進修；而已在廣東讀書的香港青年，有42%表示有意五年內回流香港發展，可見港人在兩地雙向流動的潛力很高。



報告有三大建議方向和原則：一是鼓勵青年“讀萬卷書與行萬里路”，二是鼓勵青年尋找最合適自己的舞台，三是鼓勵青年將個人夢想融入國家和香港發展。郭基煇表示，就近年香港面對人才、勞動力短缺等問題，他建議政府多管齊下，可以參照研究報告建議，提早於求學期間開始吸引有潛力的學生來港升學進修，並鼓勵在港學業有成的人才繼續留港發展，為香港建設“八大中心”源源不斷地培育和輸送人才。



兩位在廣東讀書的香港青年亦在發布會分享內地學習體會。廣州中醫藥大學中醫內科學博士生麥智恒、暨南大學應用化學大四學生吳汶僖均認為，內地港生熟悉國情及兩地文化，瞭解國家發展方針和政策，成為自身發展優勢。麥智恒正在深圳展開創業之路，吳汶僖則計劃回港修讀碩士課程。