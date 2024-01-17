特首：潮屬社團總會凝聚社區助港

中評社香港1月17日電／據大公報報導，香港潮屬社團總會第十二屆會董就職典禮昨日假座香港會議展覽中心新翼三樓大會堂隆重舉行。行政長官李家超、前行政長官林鄭月娥、政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、中央政府駐港聯絡辦秘書長王鬆苗等為主禮嘉賓。李家超致辭時表示，踏入2024年，雖然世界局勢和經濟環境仍然複雜多變，但香港憑著“一國兩制”的優勢，在國家大力支持、市民共同努力下，有信心香港會繼續生機處處，不斷煥發新活力。展望未來，特區政府會繼續聚焦增強發展動能，刺激本地經濟，改善地區民生。



辦好潮州節及盂蘭文化節



李家超說，潮籍鄉親是香港人口的重要族群，居港人數超過一百萬，大約占香港人口七分之一。多年以來，香港的潮籍鄉親憑著克勤克儉、勇於開拓的精神，在各行各業取得傑出成就，推動香港的經濟發展，同時飲水思源，一直回饋社會，貢獻家鄉，建樹良多。他相信總會在新一屆會董的帶領下，會繼續與特區政府同心同德，發揮同鄉社團的獨特作用，凝聚社區力量，協助香港維持和諧穩定，進一步融入國家發展大局。



香港潮屬社團總會主席陳振彬致辭時指出，數十年來，國家的經濟實力已成為世界經濟增長的重要動力，帶動世界經濟發展從以西方為中心迅速向東轉移。“一帶一路”得到普遍關注和廣泛認可，強化了中國在國際體系中的地位。第七屆區議會選舉，全面落實“愛國者治港”、著力提高治理水準，進一步夯實“由治及興”社會基礎注入強大動能。香港作為粵港澳大灣區的龍頭區域，潮總積極支持、鼓勵和參與、融會到大灣區創科潮流之中，進一步推動大灣區創科研發。潮總團結46個屬會和16萬多會員，貫徹愛國、愛港、愛鄉的精神，努力發展會務，繼續辦好“香港潮州節”、“盂蘭文化節”等招牌活動，傳播潮總的優秀“名片”。



監事會主席林建岳致辭時表示，2024年是充滿希望新一年。習近平主席在新年賀詞中，不僅重申繼續支持香港發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定，並且強調要“讓老百姓過更好的日子”，表明拚經濟、惠民生是2024年香港最重要的工作，大大鼓舞了香港各界對於未來的信心，為香港的發展指明了方向。潮總自成立以來，積極團結在港潮人，全力支持行政長官依法施政，為社會和諧穩定、為香港繁榮昌盛竭盡所能。

