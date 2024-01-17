李家超：加強發展機遇　激發消費動力

中評社香港1月17日電／據大公報報導，由香港特區政府聯同香港貿易發展局舉辦的第17屆亞洲金融論壇將於下周（1月24至25日）舉行。此次論壇是香港全面復常後首次以全實體形式舉行，以“多邊合作 同譜新篇”為主題，配合國家推動全球發展、互利共贏的倡議，推動各方攜手協作，共同探索多邊合作的機遇。



行政長官李家超昨日會見傳媒時表示，政府會全力推動和舉辦國際會議，加強發展機遇，激發消費動力。另外，關於延長口岸通關時間的問題，李家超表示，香港和內地在積極地進行溝通，有安排細節會向大眾公布。



李家超表示，預計全球逾3000名財金官員、中央銀行要員、監管機構代表、商界領袖等參與此次論壇。目前近70個內地和海外商貿團確認出席，分別來自東南亞、日本、韓國、中東、澳洲、歐洲、美國等地。



安排參觀故宮館蘭桂坊



“這次另一個特別的地方是，來自中東和東盟地區的演講嘉賓反應踴躍。”李家超強調，來自中東的演講嘉賓人數由從前一至兩位，增加至今年八位，增量逾三倍；而來自東盟的參會嘉賓同樣是以往的約三倍，這均展示了特區政府致力向這兩個地區推廣香港優勢的成果。



李家超表示，本次論壇將討論多個全球金融界的熱點議題，例如投資前景、綠色金融、人民幣國際化、大灣區發展等，這些議題正從多角度反映香港作為國際金融中心的優勢。李家超強調，縱然面對全球經濟前景不明朗，香港仍然有扎實的根基。去年全年約2500億港元資金經“南向通”流入香港股票市場，資金繼續處於“淨流入”狀態。



李家超還說，特區政府將利用這次亞洲金融論壇，與多間機構合作，安排包括參觀香港故宮文化博物館和前往蘭桂坊感受香港夜生活等活動，讓參加論壇的嘉賓體會香港的自由、活力和多姿多彩，在回到他們自己的國家和地區後，說好香港故事。

