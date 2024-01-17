香港：﻿推動灣區醫療融合　實現互利共贏

中評社香港1月17日電／據大公報報導，由香港大公文匯傳媒集團智庫、香港中國學術研究院研究部主辦，廣州市社會科學院、香港工聯會大灣區社會服務社作為支持機構的“香港大講堂”2024年第一期“如何破解大灣區醫療融合難點”研討會1月10日在香港大公文匯傳媒集團舉行。



研討會邀請了來自香港與內地多位重要嘉賓，他們多年來深耕區域發展研究，或長期服務於大灣區專業醫療服務一線，結合自身經歷，圍繞如何破解大灣區醫療融合難點提出自己的政策建議和看法。



主辦機構表示，是次研討會旨在通過剖析大灣區醫療融合難點，反映一線實際情況，為推動政策研究提供決策建議，供決策部門參考。香港大公文匯傳媒集團副董事長、總編輯張國義會見了與會嘉賓，香港大公文匯傳媒集團副總編輯王欣之、香港中國學術研究院常務副院長黃平、廣州市社會科學院副院長伍慶致辭。



找准香港急需破解的難題



香港中國學術研究院常務副院長黃平博士說，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已提出五年，社會需要思考過去一段時間，粵港澳三地在發展過程中所遇到的問題及改進方式。此次研討會聚焦健康、醫療、衛生這一具體而實在的問題，相信嘉賓們在探討的過程中一定可以取得成果。他指出，香港中國學術研究院聚焦研究香港、澳門及大灣區建設，對國家相關決策提供建議，同時也將研究成果服務於香港、澳門及大灣區。在研究過程中找准香港急需破解的難題，找准國家需要，並透過與澳門及廣州市合作，共同來推進區域優勢，實現互利共贏。



智庫推動交流 提供決策建議



廣州市社科院副院長伍慶博士表示，希望粵港兩地可以充分發揮各自的優勢，在涉及經濟、社會、科技、民生等重大領域開展共同研究，互相學習和借鑒，為兩地提供更全面、更多元的政策及建議。相信通過兩地智庫的資源共享和優勢互補，可以促進雙方的學術進步和知識創新，共同提升兩地在研究領域的廣度和深度，為大灣區的經貿合作、文化交流、社會發展提供更加堅實的智力支持和決策建議。



研討會期間，廣州市社科院與香港大公文匯傳媒集團智庫簽署並交換合作備忘錄，共同推動大灣區城市間的多元交流與合作研究。