兩地司法互通　香港資產安全

中評社香港1月17日電／據大公報報導，《內地民商事判決（相互強制執行）條例》將於1月29日正式生效，容許內地與香港民商事案件判決互認（簡稱兩地司法互通）。近日網上出現相關評論，錯誤演繹內地判決會“自動適用於香港”，甚至可以根據內地的判決結果，直接強制凍結“當事人”的香港資產云云，這些誤解引起不必要恐慌。



有本港法學專家及執業大律師指出，新規定生效後，香港資產仍然安全，仍然有香港法院把關，舉證上也有不同關卡保護，網上部分評論純屬謬誤，或斷章取義。律政司司長林定國表示，互認安排生效後，內地判決不會在香港自動生效。＼大公報記者 賴振雄



“香港與內地司法互通正式啟動，財產在港不安全了？”“內地的判決將會自動適用於香港？直接強制凍結‘當事人’的香港資產？”“兩地將會根據司法互通，共享司法信息？”近日網上流傳多篇評論文章或帖文，意圖抹黑《內地民商事判決（相互強制執行）條例》，將兩地司法互通“妖魔化”，扭曲條例內容。



優化機制更好平衡各方利益



兩地的司法互通起源於2019年1月18日，內地與香港簽訂《相互認可和執行民商事案件判決的安排》（《安排》），優化兩地目前相互執行民商事判決的機制，減少當事人重復提出訴訟的情況，更好平衡債權人和債務人的利益。



大律師、香港法學交流基金會主席馬恩國向《大公報》解述，新規落實之後，內地和香港兩地法院的民商事判決將互相承認，屬一件利民好事。他舉例，現時如果涉及錢債糾紛，內地法院判處某人需要還錢，但某人已經將資產轉到香港，債權人唯有拿著內地的判決書跑到香港法院申請執行；新規下，香港法院不用重新審理案件，經過幾重核驗程序，可以協助債權人，在香港把錢追回來。



馬恩國強調，雖然“司法互通”，但內地法院的判決，並不會直接被香港法院承認，仍然要經過一系列的程序，包括向內地法院申請證明書、向香港高等法院原訟法庭申請登記、原訟法庭頒布登記令、登記未被作廢這四道檢驗，才得以在香港獲得承認。

