全港校園宣傳垃圾收費

中評社香港1月17日電／據大公報報導，垃圾收費將於4月1日起實施，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾，但很多市民仍未完全掌握執行細節。行政長官李家超昨日出席行政會議前表示，垃圾收費相關的教育、講解及宣傳工作，要“不斷做、大量做、持續做”，資訊要簡潔鮮明，亦要“入屋”，用市民容易明白的語言解說，他形容有關工作是今年的“重要工程”。



李家超表示，預料垃圾收費新安排推行後，不時都會出現新問題，他已要求環境及生態局，清楚列出相關執行細節，並要透過講座、記者會及不同宣傳工具，在不同場合，讓公眾及各持份者，包括物業管理公司和飲食業界等，清晰瞭解各人的角色和法律責任。



向小學生派15公升指定袋



環境及生態局局長謝展寰昨日到油蔴地街坊會學校，參觀該校垃圾收費教育活動，與80多位來自油蔴地街坊會學校、東莞同鄉會方樹泉學校的小學生，一起看垃圾收費資訊和參與遊戲。



謝展寰表示，環保署將在未來一、兩個月，陸續向全港小學生，派發一個15公升的指定垃圾袋，希望他們把垃圾收費的資訊由學校帶回家中，有助宣傳至每個家庭。該署稍後會安排宣傳海報、橫額、電子宣傳單張等，在全港中小學校內標示。謝展寰說，政府會和物管業和清潔服務承辦商商討落實工作指引和細節。



房屋局局長何永賢表示，當局會全力配合及支持推行垃圾收費，在六個月適應期內，在公共屋邨做好推廣、教育，甚至上門教導處理方法。