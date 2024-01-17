培養更多愛國愛港新一代

中評社香港1月17日電／據大公報報導，教大一直以培育專業卓越，兼具師德、家國情懷和國際視野的准教師為己任。惟有教師本身注重師德，不斷提高自己的教學水平和品德素養，才可培養出更多同樣具備道德情操，對社會和國家有承擔、愛國愛港的新一代。



讓大眾認識優秀好老師香港島校長聯會主席 詹漢銘校長



我認為這次評選活動舉辦得很有意義，因為香港從來沒有一個這樣的獎項鼓勵老師，特別是有師德的好老師，也能幫助老師們明白師德師風的重要性。我也希望通過此活動，讓社會大眾認識到我們老師在師德方面做得好好。



老師品德影響學子一生九龍地域校長聯會主席 郭文坤校長



我們十分支持今次評選活動。我們每個人在小的時候都有被老師教過，也許有很多教過的知識，我們未必能記得；但老師的風範和品德，影響我們的一生，這些是非常難忘的。希望通過《大公報》主辦的這個評選活動，能幫助提升教師專業和操守，更上一層樓。



鼓勵各校推薦老師參選新界校長會副會長 餘大偉



老師是學生最重要的榜樣，教師團隊建設是培養學生過程中重要一環，這次舉辦評選活動對老師的提升及香港教育發展，都有積極作用。“四有”好老師是好清晰的指標，能為老師提供努力的方向，校長會一定會積極配合該評選活動，鼓勵各學校推薦老師參選。