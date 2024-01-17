香港區議會新風貌：改善社區　為民謀福

中評社香港1月17日電／據大公報報導，新一屆區議會扎根社區、各出奇謀，與當區民政處通力合作。社會各界及政府各部門為地區建設、排污系統、建設國際創新中心等議題詢問區議員，並且希望區議員能夠發表意見，為香港市民謀福利、謀未來。完善地區治理展現特區政府建設好香港的堅定意志和長遠規劃，彰顯特區政府作風貼地、重視民意。



灣仔／改善雨水排放系統減水浸



2023年9月7至8日的極端降雨，超越公共排水系統的排洪能力，暴雨期間大量沙泥、樹葉、樹枝和雜物隨雨水徑流衝至路面集水溝，並造成阻塞，導致水浸。渠務署檢視早前水浸事件情況及灣仔區雨水排放系統的表現，計劃改善區內雨水排放系統，包括加建路面集水溝，加強巡查及清理排水系統，跨部門聯合清渠行動，減低區內水浸風險。



渠務署向灣仔區議會介紹，由於渠務署、路政署及食物及環境衛生署共同管理市區內的雨水排放系統及周邊設施，渠務署將與路政署及食環署緊密合作，採取跨部門聯合清渠行動，在雨季來臨前或出現極端天氣情況後，加強共同協作，在灣仔區主要道路，例如軒尼詩道、莊士敦道、摩利臣山道等，以及地舖或商戶較密集的街道，例如太原街、交加街、天樂裡等，一起檢查及清理區內容易受垃圾或枯葉等阻塞的路面集水溝及雨水排放系統，清除堵塞於渠口的樹葉、沙泥、垃圾等，以減少暴雨期間相關街道的水浸風險。



渠務署並與路政署緊密溝通，計劃在灣仔較常出現渠道堵塞的區域，試行更換新型渠蓋。該渠蓋的排水方格呈幼長方形狀，可有效防止樹葉、樹枝和雜物掉落集水溝中並造成阻塞，以進一步減少堵塞物在集水溝及接駁渠內積聚的情況。