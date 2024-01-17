台電：若新“國會”提核電廠延役　須修法

台電代理董事長曾文生。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電／2024大選後“立法院”呈現三黨不過半，中國國民黨與台灣民眾黨都主張核電廠延役，台電代理董事長曾文生今天表示，核電廠延役須修改“核子反應器設施管制法”，若新“國會”有提出，台電都會做足評估工作與報告，另有乾貯、地方政府同意問題。



媒體報導，對於核電延役對電價影響，台電總經理王耀庭指出，技術評估會依10年、20年等延役長度不同，而影響成本計算。



外界關切核能議題，曾文生昨天表示，他相信新“國會”上路後，對能源使用與選擇將有更多討論，台電會準備充分資料進行報告，遵照政府、“國會”決定。



曾文生今天出席2024台電技能競賽，接受媒體訪問解釋，“就是我們覺得會被找去考試，所以先做模擬考”，而核電延役牽涉修法問題，需要修改的是“核子反應器設施管制法”針對核電機組運轉40年限制及申請延役年限；台電作為事業單位，若“國會”有提出，都會做該做的評估，包含遇到的所有問題。



假設“國會”決議朝向延役規劃，曾文生表示，修法是其中一個關鍵，接著也須提出延役計劃並經審查，另有乾貯課題，意即地方政府同意問題。



至於延役多久才具經濟效益，曾文生說，包含工程費用等都皆須評估。台電總經理王耀庭受訪表示，核能延役議題必須在“立法院”與朝野共同討論，台電不會有任何成見，會提供足夠資訊至“立院”報告，由“國會”決定並照決議執行。



至於核電延役對未來電價影響，王耀庭說，核二、核三若要延役，首先要進行技術評估，技術評估時則會依據延役長度不同，例如10年、20年，而影響投資項目，成本是否符合要都須計算，才能知道對電價的影響。