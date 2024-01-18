林儒暘語中評：國民黨論述欠缺 需要檢討

南投縣議員林儒暘。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月18日電（記者 方敬為）2024大選中國國民黨落敗，國民黨南投縣議員林儒暘17日受訪表示，這次藍綠白三組人馬沒有大眾仇恨值特別高的組合，投票結果就是基本盤的展現，可以發現，綠營發展迄今，基本盤不減反增，達到四成，藍營的基本盤卻呈現萎縮，代表國民黨這些年在爭取年輕族群認同這塊失敗，若無法突圍，藍營恐怕得在綠營長期執政下，出現消亡危機。



林儒暘認為，國民黨在論述上，尤其是兩岸關係方面，需要有更清楚簡潔的方式，當民進黨從“抗中保台”到打出蔣經國牌，甚至稱“中華民國”已經獨立，不斷修改相關論述，搶占藍營的兩岸論述話語權，往中間路線靠近，藍營如何應對並戳破綠營的話術？是值得思考的課題。



林儒暘，36歲，國民黨籍，台灣大學政治學系碩士，曾在南投縣政府擔任縣長室秘書7年，2022年轉戰縣議員選舉，在30人搶10席次的激烈競爭中順利當選議員。系出南投林家派系，為國民黨本土派大老林洋港的長孫，林家在南投政壇耕耘多年，包括前縣長林源朗、林明溱等均出自林家。林明溱為林儒暘的堂哥。



針對這次藍營敗選，林儒暘表示，以大選得票率來看，民進黨40.05%、國民黨33.49%、民眾黨26.46%，雖然數據顯示出，確實有高達六成的選民希望政黨輪替，可是從得票率看來，即便藍綠對決都未必能勝過民進黨，因為許多年輕世代即便不投柯文哲也會轉向賴清德。但看政黨票的部分，民進黨36.16%、民眾黨22.07%，略低於“總統”得票，國民黨得到高於大選得票率的34.58%，表示連黨的支持者都沒有完全支持侯康配。

