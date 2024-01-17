美學者：台灣科技產業可能受到美中雙方夾擊

賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰(Jacques deLisle)。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月17日電（記者 俞敦平)針對美中科技戰，台灣夾在中間如何應對？美國布魯金斯學院中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)認為，美中之間的科技戰爭的輪廓已經相當清晰，並且應該為台灣的領先企業提供充足的空間，讓它們繼續增長和獲利。賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰(Jacques deLisle)則認為，台灣有機會，但也可能會受到美中雙方的夾擊。



布魯金斯學院中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)和賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰(Jacques deLisle)17日參與天下雜誌經濟論壇，在QA階段回應現場觀眾提問關於在美中科技戰中，台灣應該如何應對這個充滿挑戰的局面？



何瑞恩表示，美國在未來一年裡不會對中國採取重大的新政策行動，而是對現有的規則和法規進行持續的縮緊，這些規則和法規規定了哪些是可以出口到中國的，特別是其半導體產業。這意味著，美中之間的科技戰爭的輪廓已經相當清晰，並且應該為台灣的領先企業提供充足的空間，讓它們繼續增長和獲利。這些公司的好消息是，他們的尖端晶片，在美國、中國和世界其他地方都有著難以置信的需求。所以，台灣的科技產業不會面臨需求不足的風險，而是要找到一種方式，以一種與美國和台灣之間的基本原則一致的方式來最大化利潤。



戴杰補充，他指出台灣雖然有何瑞恩提到的一些機會，但也可能會受到美中雙方的夾擊。中國正大力投資於台灣所做的較為成熟的科技產業，而美國對科技方面的限制將會更多地集中在高科技方面。這意味著，台灣的科技產業要保持競爭力，就必須不斷地創新和升級，同時避免觸發美國的敏感議題。