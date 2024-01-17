外資好兇股匯雙殺！台官方喊話

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電／台灣大選落幕，外資出現地緣政治動盪隱憂，台股今天跌185.08點，收在17161.79點，外資今天創下單日第3大賣超782.22億元。匯市也不平靜，新台幣重貶1.97角，收31.589元，總成交金額35.26億美元，不只是史上第六大，更是2008年5月後，近16年來的最大量，這波外資出走似乎愈演愈烈。



受到國際地緣政治風險高漲影響，台灣加權指數今日收盤下跌185.08點，跌幅1.07%。台灣證交所信心喊話，表示將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。



《中時新聞網》報導，“央行”除重申新台幣相對其他貨幣，走勢仍相對穩定，也說Fed官員談話對全球金融市場常有巨大影響力，美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策立場除影響美元利率外，亦影響美元走勢。



“央行”表示，例如16日深受外界矚目的Fed理事ChristopherWaller表示，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息，導致市場預期本年3月Fed降息機率由前一日的接近80%，大降至63.3%。



“央行”表示，受到前述Waller言論的影響，加以近期紅海事件彩響海運運費，市場通膨疑慮略增，昨日10年期美國公債殖利率上揚12個基點（美債價格下跌）美元指數（DXY）續強，美股三大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。