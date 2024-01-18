前幕僚柯昱安析柯P三條路　能擋住綠誘惑？

前台灣民眾黨文宣部主任、公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）針對2024選後政局，前台灣民眾黨文宣部主任、公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安接受中評社訪問表示，民眾黨主席柯文哲現在是以時間換空間，等藍綠提出條件交換“立法院”龍頭之位，若柯決定要與藍合作，恐怕會是以2階段投票方式進行，第一輪沒過半後，第二輪保送中國國民黨準“立委”韓國瑜。



柯昱安說，選後在柯文哲面前有三條路，一是避免成為“小藍”或“小綠”的中庸政黨，但短期間內無法拉下民進黨，民眾黨可能長期吃老三便當；二是現在到2028選定“藍白合”路線，以下架民進黨為宗旨；三是綠白合作，換得政務官等行政資源，以歷練民眾黨人才，但將喪失大量年輕反民進黨支持者。



柯昱安解釋道，柯文哲過去恨民進黨新潮流，但2024大選過程中，中國國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都在搞柯，可能讓柯更恨，再加上柯非常重視行政權，“綠白合作”並非不可能。



柯昱安畢業於台北科技大學電機工程系，綽號小牛，2017年4月加入柯市府後，負責經營柯文哲臉書、IG等社群媒體，2018年與“木曜4超玩”節目合作拍攝“一日市長幕僚”影片，曾為柯文哲打下千萬點閱佳績，柯文哲連任後任北市府副發言人。之後成為民眾黨創黨元老，2020年轉戰“立法院”任民眾黨文宣部主任，主責文宣規劃、網路社群行銷，2021年底因生涯規畫請辭後，2022年成立政治公關公司“牛棚創意”，現為該公司執行長，並經營“小牛講正經”YouTube頻道。



對於掌握關鍵少數的民眾黨“立法院”黨團，未來會如何運作？柯昱安接受中評社訪問表示，就看柯文哲會把“立法院”當成是什麼樣的戰略位置，若只是把“立法院”當成人才培訓班，2年後這些不分區“立委”就要去挑戰2026地方選舉，那黨團運作會比較鬆散一點，但若柯有心要成為“立法院”關鍵第三勢力，這樣的動作會是對民眾黨的一大考驗。

