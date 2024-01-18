中評關注：新潮流選舉受創　民進黨派系洗牌

賴清德在勝選後第一次中常會，提到他退出新潮流。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月18日電（記者 黃筱筠）民進黨派系新潮流“立委”選舉受創，新系辦公室昨天發布聲明，宣布賴清德退出新系。新潮流目前是民進黨最大派系，資源也最豐富，並不受賴“退流”影響。其他派系包括“正國會”、英系、湧言會，要靠單一派系抗衡新潮流，仍有難度。



“立法院”總席次113席，民進黨這次選舉從本屆61席，銳減為51席，落選“立委”多屬新系。大選期間，藍白都喊出“新潮流不倒，台灣不會好”，多少受到影響。



尤其是鄭文燦在桃園市長任內培養的新系桃園幫以及中部新潮流“立委”等多位中箭落馬，僅守住台南、高雄、屏東新系勢力。且高雄之所以能“八仙過海”，偏向英系的高雄市長陳其邁出力不少，未來陳其邁與賴清德之間的關係，也是黨內關注點之一。



民進黨這次落選的現任“立委”有賴品妤、羅致政、高嘉瑜、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、張廖萬堅、莊競程、蔡培慧、蘇治芬連任失利，4位現任“立委”蔡適應、江永昌、因線民爭議退黨黃國書、以及台東劉櫂豪質疑參選與黨內提名賴坤城陷入分裂，這4個交棒參選的選區也未成功接棒，民進黨流失高達14席區域“立委”。

