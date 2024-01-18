民眾黨林碩彥：2026地方選舉考驗柯再起能量

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月18日電（記者 盧誠輝）針對2024大選結果，台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問認為，2026縣市長選舉將是對民眾黨的期中考，選舉結果將是影響民眾黨主席柯文哲能否在2028東山再起的關鍵因素，未來民眾黨應深耕地方，形成組織，多培養人才，才能累積足夠能量。



民眾黨在2024大選共獲得369萬多票（26.46%），政黨票也搶下304萬多票（26.46%），比2020選舉的政黨票158.8萬多票（11.22%）成長近1倍，讓民眾黨在“立法院”取得8席不分區“立委”(本屆5席)，成為三黨不過半的關鍵少數。



林碩彥表示，雖然外界普遍認為這次民眾黨選得不錯，但黨內還是自認跟預期有落差，這可能跟投票率不高與未能催出更多年輕選民返鄉投票有關，未來民眾黨若想繼續保持能量，須深耕地方形成組織，如此才能培養更多優秀人才加入民眾黨，為2026縣市長與議員選舉提早布局



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



民眾黨在選後出現大量入黨潮，林碩彥指出，人數多到甚至一度灌爆網頁造成當機，他認為民眾黨應乘勝追擊，讓原本的空軍轉化成陸軍，組成紮實的地方組織，並積極培養更多政治明星與戰將，未來才有機會朝執政之路邁進，這是民眾黨必須要面對的重要課題。



林碩彥也想鼓勵柯文哲與民眾黨的支持者不要氣餒，他舉蔡英文為例，蔡在2012大選也是落選，後來經過4年的努力，才在2016大選勝出，但這中間有一項重要的觀察指標是，2014年的縣市長選舉，民進黨幾乎大獲全勝，一口氣拿下13個縣長首長，甚至在7個縣市完成政黨輪替，所以未來2026縣市長選舉將是柯文哲要面對的“期中考”。