以新型舉國體制 構建現代化產業體系

發揮新型舉國體制優勢，將有助於解決現代化產業體系建設中的痛點、堵點。 中評社北京1月18日電／中央經濟工作會議強調，要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經濟工作。要以科技創新引領現代化產業體系建設，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。



廣州日報發表浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林文章介紹，根據發展經濟學的理論，現代化產業體系是以智慧經濟，包含以數字經濟為主導，通過農業、工業、服務業、信息業、知識業的融合，實現產業升級、經濟高質量發展的產業形態。現代化是一個過程，不同階段的現代化有階段性的目標和要求。當前，現代化產業體系的內涵強調在各產業向著機械化、智慧化轉型的同時，實現有機融合發展，形成多層次多元化的組織，用技術創新推進產業創新，用產業創新引導新一輪的技術創新。



文章認為，發揮新型舉國體制優勢，將有助於解決現代化產業體系建設中的痛點、堵點。新型舉國體制是通過政府力量與市場力量協同發力，以政策為牽引的發展方式。發揮新型舉國體制優勢不是搞“大水漫灌”，更不是全盤補貼，而是要營造市場環境、打造市場平台，以優化市場結構的方式激發主體活力，從而實現特定產業、特定領域的快速成長，進而帶動經濟高質量發展。



首先，與發達國家相比，中國產業鏈的穩定性和抗衝擊力能力還不足。在細分產業鏈中，部分產業鏈在技術與關鍵產品端對外依賴度較高，自主研發能力有限，同時產業鏈核心企業的上下游帶動能力不足，產業鏈在環與環之間缺乏聯動合作，對於一些衝擊（比如國際形勢變化）的應對能力還比較弱。



縱觀中國製造業的重點產業鏈，國有企業往往占據非常重要的位置。以能源為代表的國企是毫無疑問的“鏈主”企業。比如，國家電網是發、輸、變、配、用這個完整產業鏈的鏈主，其充分利用中國舉國體制優勢，構建新型電力系統，推動能源轉型，有效促進發電端提質增效，減少對外來能源的依賴，提高輸配電效率，優化區域能源配置，通過饋電自動化等技術助力輸配電企業智能化轉型，從而促使能源產業鏈強鏈固鏈，串聯能源產業上下游發展，有效應對國際能源市場與天氣等客觀環境的變動。

