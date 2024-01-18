開拓銀發市場廣闊空間

中評社北京1月18日電／不久前召開的國務院常務會議對於發展銀發經濟、增進老年人福祉提出了明確的要求。加強老年人基本民生保障，更好滿足老年人多層次多樣化需求，讓老年人安享幸福晚年，是當前和今後一段時間的重要政策著力點。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院社會發展研究所研究員李璐文章表示，銀發經濟中的“銀發”，表征了服務對象，既包含廣大老年群體，也包括為老齡階段做準備的人群。在中國，銀發經濟具有備老、為老等不同功能，涉及消費、投資等國民經濟多領域，受眾規模大、產業鏈條長、涵蓋門類多。國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要、《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》以及二十屆中央財經委員會第一次會議中，都提出發展銀發經濟。



文章指出，銀發經濟是回應人民群眾對高品質生活期待的現實選擇。“十四五”時期中國老年人口快速增加、需求層次和消費能力明顯加大。數據顯示，這一期間，60歲至65歲的低齡老年人將新增9000萬人。這些城鎮“‘60後’新老人”大多接受過系統教育，他們對智能化產品、健康服務、文化旅遊以及社交娛樂等領域的需求更為旺盛，對網絡平台、社交媒體、公共空間更為熟悉，對新型消費方式接受度高，同時也對多層次產品和服務的供給規模、質量水平提出了更高要求。



銀發經濟為擴內需、穩投資提供了廣闊市場空間。聚焦人口結構和需求結構變化，精準擴大內需，是中國應對有效需求不足的現實路徑。在經濟恢復發展過程中，各年齡段人群的健康消費需求更加旺盛，老年人健康生活解決方案規劃、老年專用可穿戴健康監測設備、老年智能輔助設備、家庭健康機器人等也備受市場青睞，相關領域市場供給不斷壯大。同時，中國已經進入中度老齡化階段，但城鄉建設標準“適老化”不足。在城市更新中加大老舊小區適老化改造、居家適老化改造等，既能推動整體社會適應老齡化要求，又能撬動龐大的政府和市場投資。



銀發經濟是經濟先發國家在快速老齡化階段的普遍選擇。日本、歐盟等老齡化程度較高的國家和地區進入深度老齡化前後，無一例外地通過發展銀發經濟，將人口老齡化結構勢能轉換為內需消費動能。通過強化法律規劃和政策引領，充分發揮市場和社會主體的作用，加強創新研究支撐等，推動銀發經濟重點細分領域發展壯大，有力支撐社會需求和經濟發展。中國作為世界人口大國、老年人口大國，2020年銀發經濟總規模衹有約8340億美元，占全球銀發市場的5.56%，說明銀發市場的發展空間充足，各細分行業發展蓄勢待發。



發展銀發經濟也是中國發展人文經濟的特色路徑。銀發經濟既關注人民群眾衣食住行等領域急難愁盼的生活必需，也注重調動經營主體前瞻布局創新領先的藍海產業，是人文關懷和經濟發展的最佳結合，充分體現出以人民為中心的發展思想，也體現出創新驅動對高質量發展的重要性。發展中國特色銀發經濟，實現有為政府和有效市場雙輪驅動，既要回應群眾急難愁盼的需求，又要擴大供給規模、提高供給質量、培育潛力產業，推動形成國內強大市場，最終實現高質量發展和高品質生活相統一。



文章認為，下一步，要堅持問題導向，從頂層設計入手，將服務對象拓展至全人群，統籌推進“為老+備老”“消費+投資”“解決急難愁盼+培育潛力產業”等不同板塊和功能，構建支持銀發經濟創新發展的政策體系，在土地供應、資金引導、金融信貸、稅費減免、人才支撐等方面給予有力支持，鼓勵各部門各地方以及國企、民企、創新平台和科技機構，齊心聚力、添磚加瓦，共同賦能銀發經濟的培育和發展，推動極具發展潛力的營養保健、康復輔具、養老金融、適老化家居等細分行業發展壯大，充分發揮銀發經濟對於積極應對人口老齡化國家戰略的支撐功能，向全世界展示積極應對人口老齡化“中國模式”的全新內涵。







