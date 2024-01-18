社評：美國聯邦儲備委員會陷進退兩難境地

中評社北京1月18日電（評論員 喬新生）美國聯邦儲備委員會公布2023年經營報告，2023年聯邦儲備委員會向金融機構支付準備金的利息2811億美元，負債1143億美元。作為美國的中央銀行，同時也是世界上規模最大的私人銀行，美國聯邦儲備委員會陷入進退維谷的兩難境地。



按照美國聯邦儲備委員會法，美國聯邦儲備委員會扮演美國中央銀行的角色。美國聯邦儲備委員會享有貨幣的發行權，但同時有抑制通貨膨脹的義務。換句話說，美國聯邦儲備委員會可以發行貨幣，但是，美國聯邦儲備委員會必須確保通貨膨脹率保持在2%左右。這就意味著美國聯邦儲備委員會在貨幣發行和貨幣政策調整的過程中，必須權衡利弊，作出妥善的安排。



2023年美國聯邦儲備委員會提高利率，回籠貨幣，由此導致美國聯邦儲備委員會必須支付更高的利息，這是美國聯邦儲備委員會虧損的重要原因。換句話說，美國聯邦儲備委員會通過提高利率，解決了寬鬆貨幣政策所帶來的一系列問題，但是，美國聯邦儲備委員會提高利率，需要支付的利息增加，美國聯邦儲備委員會出現虧損。



雖然美國聯邦儲備委員會可以通過持有證券（包括美國國債）和提供金融服務增加收入，但是，正如人們所知道的那樣，由於一些商業儲蓄銀行虧損，美國存款保險公司收購儲蓄銀行的股權，轉移給美國聯邦儲備委員會，美國聯邦儲備委員會實際上部分承擔了美國中小商業儲蓄銀行的虧損。這對於美國聯邦儲備委員會而言，是不得已而為之。



美國聯邦儲備委員會通過購買美國國債，獲得債券利息。這是美國聯邦儲備委員會收入的重要組成部分。按照法律規定，美國聯邦儲備委員會的盈利必須上交美國財政部，一旦出現虧損，可以進行會計處理。也就是說，可以把美國聯邦儲備委員會的虧損作為下一個年度的債務，等到從美國財政部獲得購買國債利息之後加以彌補。

