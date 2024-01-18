快評：美方曲解2758號決議　發錯誤信號

中評社快評／美國在台協會（AIT）主席羅森伯格16日回應瑙魯與台灣斷交一事時聲稱，《聯大2758號決議》並不決定台灣地位，不排除台灣與他國建交，也不排除台灣有意義參與聯合國體系。



這是美國行政部門第一次針對《聯大2758號決議》作出如此解讀。羅森伯格刻意曲解、操弄，罔顧台灣早在1945年回歸中國的史實，公然挑戰一個中國原則，混淆是非，欺騙世人。



《聯大2758號決議》於1971年10月25日在聯合國大會會議表決通過。該決議決定：承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。



《聯大2758號決議》是“體現一個中國原則的政治文件”，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位衹有一個，那就是中華人民共和國，台灣沒有任何根據理由或權利參加聯合國及其他衹有主權國家才能參加的國際組織。



近年美國國會與行政部門處心積慮推動所謂“台灣有意義地參與聯合國系統體系”，阻止、干擾台灣“邦交國”發展與大陸關係，動作愈來愈多、愈來愈粗暴。羅森伯格刻意曲解《聯大2758號決議》，性質惡劣，違反了中美建交三公報，又一次向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



應該指出，無論美方如何曲解、操弄，都無法撼動國際社會一中格局，也無法改變台灣是中國一部分的事實。美方也應正視，台灣13日出爐的選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。