布林肯：美中關係成功標誌之一管控台灣問題

布林肯認為，美中關係成功經驗是管控台灣問題，這符合各方利益 美國務院視頻

中評社華盛頓1月17日電（記者 余東暉）美國國務卿布林肯17日表示，確保維持台海和平與穩定，確保兩岸之間的分歧得到和平解決，確保美中兩國自建交以來關係取得成功的標誌之一--管控台灣問題，符合美國和世界各國的根本利益。



布林肯17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與《紐約時報》專欄作家弗里德曼對談，被問到對台灣選舉的看法時做此表示。布林肯的這番表態與其向中國駐美使館舉辦的紀念中美建交45週年招待會發送的訊息相呼應。在那個活動上，中國駐美大使謝鋒也指出，台海局勢不穩，中美關係難安；維護台海和平穩定最符合中美雙方利益。



如何維護台海和平穩定，中美雙方有分歧。謝鋒強調，實現台海和平穩定，最重要的“護欄”是中美三個聯合公報，最緊迫的任務是遏制“台獨”勢力這個禍根亂源。



布林肯在祝賀台灣民主的同時指出，確保維持台灣海峽的和平與穩定，確保兩岸之間的任何分歧得到和平解決，確保美中兩國自建交以來關係取得成功的標誌之一--實際上是對台灣問題的處理，符合美國和世界各國的利益。由此得到的好處是“維持現狀”，讓台灣人民過上更好的生活，為全球公共利益做出貢獻。要維持現狀，雙方都不採取任何可能破壞現狀的措施，特別是不使用武力。