調整優化重大生產力布局

中評社北京1月18日電／“優化重大生產力布局，加強國家戰略腹地建設。”圍繞推動高質量發展，中央經濟工作會議突出重點，把握關鍵，作出戰略性安排與科學部署。正確認識現階段我國重大生產力布局的新目標、新形勢和新挑戰，準確把握優化邏輯，積極探尋可靠路徑，是一項重要且緊迫的現實任務。



生產力布局是社會生產在一定空間範圍的分布與配置，布局合理與否，直接影響整個社會生產系統的功能發揮和資源配置效率。回顧新中國成立以來的經濟建設實踐，布局的調整與優化，始終服務於國家發展和安全的重大戰略需要。伴隨中國式現代化進程的推進，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系，又把優化重大生產力布局推向新的戰略高度。



中國式現代化的鮮明特徵，決定了重大生產力的內涵不斷豐富。適應新一輪科技革命與產業變革深入發展、世界政治經濟格局加速演變的新形勢，我國重大生產力布局的優化，不再局限於能源、冶金、化工、機械裝備等國民經濟發展的基礎性經濟部門，保障國家戰略競爭安全的高科技產業與保障民生安全的相關產業也被納入到重大生產力的範疇。移動互聯網、工業物聯網、人工智能、大數據分析等新興數字技術與先進通信技術深度融合和迭代創新，且廣泛應用到傳統製造業領域，增加了產業布局的靈活性、複雜性和集約性，也使數字化成為重塑生產力布局的重要力量。



近年來，通過深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略，我國重大生產力布局發生了積極變化。但也要清醒認識到，優化調整任務依然艱巨，一些結構性、體制性、全球性問題依然複雜嚴峻。比如，一些地區產業結構雷同，比較優勢難以充分發揮；部分關鍵產業、產業鏈關鍵環節分布過於集中，區域協調發展體制機制障礙較多；外部環境威脅我國產業鏈供應鏈安全穩定，在關鍵核心技術上仍然受制於人；等等。



有效緩解、破解這些難題，需要以著眼中長期的戰略思考，做好優化重大生產力布局這項系統工程。要把強化國土空間規劃作為重要抓手，加強對土地資源的規劃和管理，合理安排城市建設、產業發展、生態保護等方面的用地需求，確保土地資源得到充分開發和有效利用，為優化重大生產力布局提供空間。加快建設全國統一大市場，促進各類生產要素有序流動、高效集聚、優化配置，使各地區在整體發展和相互協作中努力實現差異競爭、合理分工、錯位發展。正確處理好政府與市場的關係，從國家戰略安全高度出發，繼續完善有關政策，實施精準有效的政策舉措，讓“看得見的手”與“看不見的手”形成合力。注重協同推進，把優化重大生產力布局同擴大內需戰略、供給側結構性改革有機結合起來，同產業基礎高級化和產業鏈現代化有機結合起來，著力增強國內大循環的內生動力和可靠性，提升國際循環的質量和水平。



做好優化重大生產力布局的系統工程，仍需久久為功。要明確目標任務、重點領域和配套舉措，動態優化實施節奏和重點安排，一步一個腳印扎實推進，牢牢把握發展主動權，夯實高質量發展的堅實基礎。



來源：經濟日報 作者：金觀平



