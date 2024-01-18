堅持人民至上，讓明天的中國更美好

中評社北京1月18日電／民之所盼，政之所向。2023年3月15日，習近平總書記在中國共產黨與世界政黨高層對話會上指出：“我們要堅守人民至上理念，突出現代化方向的人民性”。事實上，黨團結帶領人民進行革命、建設、改革，根本目的就是為了讓人民過上好日子。人民至上理念應融貫於現代化建設過程中，努力實現發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。



現代化是一個包括經濟、政治、文化、社會、生態等在內的綜合發展進程，是人類文明發展與進步的顯著標誌。現代化的最終目標是實現人自由而全面的發展。我們堅持和發展中國特色社會主義，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路，創造了人類文明新形態。



人民是歷史的創造者，是推進現代化最堅實的根基、最深厚的力量。“墨子”傳信、“神舟”飛天、“北斗”組網、“嫦娥”探月、“蛟龍”入海……重大科技成果不斷湧現，中國發展有目共睹，離不開14億多人民的攜手努力。新時代屬於每一個人，每一個人都是新時代的見證者、開創者、建設者。衹有尊重人民主體地位，堅持以人民為中心的發展思想，充分調動人民的積極性、主動性、創造性，才能不斷凝聚起推動民族復興巨輪前進的強大合力。



民為邦本，本固邦寧。讓廣大人民群眾共享改革發展成果，是社會主義的本質要求，是社會主義制度優越性的集中體現。共享發展注重的是解決社會公平正義問題，必須堅持全民共享、全面共享、共建共享、漸進共享，不斷推進全體人民共同富裕。要始終把人民安危冷暖放在心上,幫助群眾解決就業、收入、就學、社保、醫保、住房等方面的實際困難,扎扎實實做好保障和改善民生各項工作，在更高水平上實現幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶。



“求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源”。中國共產黨根基在人民、血脈在人民、力量在人民。堅持人民至上，集中反映了馬克思主義人民性的本質要求，傳承和彰顯了黨的根本立場、根本宗旨和根本工作路線，集中體現了黨深厚的為民情懷和以人民為中心的發展理念，是馬克思主義價值觀的新時代表達。新時代新征程上，必須堅持人民至上、緊緊依靠人民、不斷造福人民、牢牢植根人民，實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，不斷促進人的全面發展和全體人民共同富裕，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，讓明天的中國更美好。



來源：中國經濟網 作者：楊飛

