推行房票安置一舉多得

中評社北京1月18日電／在當前舊城改造和城中村改造推進的過程中，房票安置的辦法被一些城市采納。1月4日，廣州市通過了《廣州市房票安置實施方案》，探索通過房票安置形式破解城中村改造難題。1月5日，廣州市荔灣區發出廣州市第一張房票，標誌著廣州市房票政策正式落地。隨後，佛山在新近出台的房屋徵收與補償辦法中也明確，被徵收人可以選擇房票安置；河南省商丘市也正在就房屋徵收房票補償徵求意見。



所謂房票安置，是指被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人也就是政府出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。即在被徵收人與徵收人簽訂補償協議後，將被徵收人可獲得的權益轉換成一張可用於購置房屋的票據。



幾年前，很多城市在棚戶區改造時使用過房票。房地產市場進入本輪調整期後，2022年開始，一些二線和三四線城市在徵收補償政策中推出了房票安置辦法。廣州是推出房票安置政策的第一個一線城市。過去常規的征拆安置中，征拆補償或是現金，或是實際住房。如果在原地安置，需要拆遷完成後在原址復建，如此，不僅對城市總體規劃難以起到積極作用，改造周期也較長。



推行房票安置，能夠有效推動舊城改造和城中村改造進程。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造，是黨中央站在戰略全局高度，針對超大特大城市發展實際情況作出的重大戰略部署。城中村改造是一項民生工程，更是一項發展工程，對於促進投資、擴大內需都有重要作用。推進城中村改造能夠激發上下游相關產業發展活力，帶動有效投資和消費；還將補齊超大特大城市發展短板，在改善城市環境的同時，完善公共服務，提升城市文明程度，推動城市高質量發展。積極推進城中村改造意義重大，房票安置可成為推動城中村改造的有效措施。



房票安置能夠取得一舉多得的效果。



對於被徵收人，也就是居住在即將被拆遷的房屋或城中村的居民而言，能夠滿足他們差異化的安置需要。房屋征拆後，被徵收人有房票在手，可以憑房票在較為寬泛的範圍內購買商品住房，無論是居住位置，還是居住品質，都可以自由選擇，有利於拓寬被徵收人的選擇面，滿足更加靈活、多元和個性化需求，同時可縮短安置時間，提升征拆安置幸福感。

