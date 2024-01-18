民眾黨“立法院長”保送韓國瑜？柯建銘有看法

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／2024大選落幕，“立法院”新會期將面臨三黨不過半，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘17日網路節目表示，“現在藍白兩黨都在演戲”，柯建銘更爆出，民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況。



根据《中時新聞網》報導，柯建銘17日接受網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪指出，選舉結果藍白共62席、民進黨51席，這是要面對的，“立法院長”功能是什麼，重要工作是組織院會，還有外交，“立法院長”是資深實質的象徵，站在這個角度，並不是“立法院長”，法案就一路順遂，所以要很務實面對，對我們來說是高度充滿挑戰的局面。



柯建銘還表示，民進黨不要祈求違背原則的東西，但要有危機意識。針對正副院長是否可能有“綠白合”？他說，除非民眾黨主動起義來歸，否則若民眾黨和韓國瑜合作，藍白合就是自取其辱和沈淪，國民黨沒有可信賴的，但民眾黨會團進團出，民進黨也必須務實面對。



柯建銘也提到，如果在未來的“立法院”正、副院長選舉，國民黨和民眾黨要合作的話，“他們就自己去藍白合”，柯建銘認為，民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況。



柯建銘說，“藍白兩黨在演戲，現在還只是開始”，柯建銘也強調，“‘立法院長’是‘國家’的顏面，應該要以是否適任決定”，並不是說用毫無憲政體制的東西綁架，我們並不會理這套。



柯建銘表示，召委方面藍白合也不可能拿到“國會”任何委員會2席召委，各委員會召委至少有一席，他表示，沒有過半的“國會”，後面的苦頭才多，這是充滿困難與挑戰的“國會”，而不是院長是誰的。



柯建銘指出，不用杞人憂天，有理才有力，不用太悲觀，沒過半的“國會”，過去民進黨執政時期，“國會”曾在2006年審查2007年總預算，“閣揆”蘇貞昌、副“閣揆”蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計劃不能動；換張俊雄當“閣揆”才過。之後重大建設計劃勢必也會被卡住。