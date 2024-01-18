柯如何續命2028？郭正亮：先看2026

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／2024大選落幕，台灣民眾黨候選人柯文哲以得票率26.46%淪為第三名，民眾黨拿到8席不分區“立委”，柯文哲敗選感言喊話“4年後一定可以執政”。對於柯文哲未來4年如何延續聲勢?前“立委”郭正亮分析，民眾黨2026地方選舉，全台有望衝到100席議員，柯文哲會有一支軍隊。另外就是看民眾黨“立委”的表現、召募黨員，且柯文哲要在重大議題發言，要凸顯出賴清德的無能，且表現得比國民黨主席朱立倫更像在野黨的黨主席。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮17日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，柯文哲這次在中彰投、雲嘉南、高屏地區的得票率，雖是第三名，但都有超過20%，“這個得票數，他就知道2026年大有搞頭”。



郭正亮分析，縣市長先不講，民眾黨全台地方議員能搞到100席，因為議員選制能讓一區有3席議員左右，柯文哲知道，2026他就有一支軍隊。柯文哲這次跟地方有一些力量結合的不錯，這些人2026就會出來選議員，各地都開花，到時候縣市黨部後援會就不用像這次到處跑。



對於網友提問，柯文哲該如何在2028年以前，持續保持聲量及支持度？郭正亮表示，第一個就是“國會”的表現，現在民眾黨的8個委員，其他人衹有黃國昌五分之一到十分之一的戰力；第二個是2026年，地方選舉布局的結果。



對於主持人黃暐瀚補充，柯文哲還有“小草認同卡”(黨證)能維持聲量。郭正亮則認為，柯文哲要玩真的就“直接招募黨員”，做組織工作，現在黨員數量都還太少，要訂下一年招募5萬到10萬名黨員的目標，這樣才有氣魄。



郭正亮指出，柯文哲作為在野政黨主席，在重大議題要發言，來凸顯賴清德的無能，就發現他(柯文哲)身為在野黨主席，表現得比朱立倫好。柯文哲要表演的更像“在野黨的主席”，有好幾個面向要努力。