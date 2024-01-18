天舟七號與空間站組合體完成交會對接

1月18日在北京航天飛行控制中心拍攝的天舟七號貨運飛船與空間站組合體進行交會對接的模擬圖像。（來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，據中國載人航天工程辦公室消息，天舟七號貨運飛船入軌後順利完成狀態設置，於北京時間2024年1月18日1時46分，成功對接於空間站天和核心艙後向端口。交會對接完成後，天舟七號將轉入組合體飛行段。



後續，神舟十七號航天員乘組將進入天舟七號貨運飛船，按計劃開展貨物轉運等相關工作。



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