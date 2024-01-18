國家統計局調整完善分年齡組失業率統計

中評社北京1月18日電／據新華社報導，國家統計局局長康義17日表示，為更加準確完整反映青年就業失業狀況，從充分考慮國情的角度出發，對分年齡組失業率統計作了兩方面的調整：一是發布不包括在校學生的16至24歲勞動力失業率；二是增加發布不包括在校學生的25至29歲勞動力失業率。



康義在當日召開的國新辦發布會上表示，作出這一調整主要有以下兩個方面的考慮：



一方面是為了更精準監測青年就業失業情況。2023年各月平均，我國16至24歲城鎮人口中，在校學生占比6成多，近6200萬人；非在校學生占比3成多，約3400萬人。從我國國情看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作，如果把在校學生包含在分年齡組內，會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業失業情況。



“測算不包含在校學生的分年齡組失業率，有利於更準確反映進入社會的青年就業失業情況，給予他們更加精準的就業服務，制定更加有效、有針對性的就業政策。”康義說。



另一方面是為了更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。目前，我國高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，至29歲時絕大多數已度過擇業期，就業情況趨向穩定。社會各界非常關心青年剛走出校門時的就業情況，也非常關心他們畢業後一段時間內的就業情況。因此，國家統計局增加測算發布25至29歲勞動力失業率。



康義表示，今年起將按月在國家統計局數據發布庫中發布不包含在校學生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。



（來源：新華網）