2024“春暖農民工”行動啟動

中評社北京1月18日電／據新華社報導，人力資源社會保障部、公安部、民政部等十部門17日發布通知，部署1月至3月聯合開展2024年“春暖農民工”服務行動，部署了促就業、護出行、治欠薪等一系列暖心舉措。



人力資源社會保障部農民工工作司負責人表示，春節前後是農民工換崗求職高峰，要充分把握這一時段的特殊性，利用線上線下渠道加強就業服務，加大對脫貧人口就業幫扶力度，組織開展專場招聘會、“直播帶崗”等活動，確保春節後農民工就業基本穩定。



春節前後也是農民工返鄉返崗高峰。上述負責人表示，相關部門要積極與用人單位協商息工開工時間，引導農民工錯峰返鄉返崗，盡量避開春運高峰期。各地要按照通知要求，廣泛收集農民工集中返鄉返崗出行需求，根據實際需要，組織開展“點對點”包車、專列（車廂）服務。



通知要求各部門深入推進根治欠薪冬季專項行動，暢通維權渠道，集中糾治欠薪違法行為；落實好農民工工資爭議速裁庭建設行動，優先受理、快調速裁農民工工資爭議案件；維護好就地過節農民工休息休假等合法權益；督促指導用人單位加強嚴寒天氣戶外作業農民工勞動權益保障。



此外，通知部署加大對失業農民工、生活困難農民工、留守老人和兒童、就地過節農民工、外出務工脫貧勞動力等群體的幫扶，特別是強化對近期雨雪、地震等受災地區農民工的關心關愛；保障好失業農民工基本生活，及時發放失業保險金或一次性生活補助；及時足額為符合條件的困難農民工發放救助金，解決農民工遭遇的突發性、緊迫性基本生活困難。



（來源：新華網）