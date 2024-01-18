春運未至客運已然升溫　溫暖回家路

1月7日，成都東站客流繁忙。（來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，這是一個艶陽高照的上午。四川成都東站候車大廳里人頭攢動，站台口排滿隊伍，過道走動著旅客，他們背著背包拖著拉杆箱，周邊紅色的廣告牌多了喜慶味道。



春運猶未開始，客運已然升溫。



2024年春運形勢及工作安排新聞發布會透露，40天內預計有90億人次出行，將創歷史新高。日均2.25億人次規模的遷徙，回家路上會有哪些貼近旅客的服務細節呢？



鄉愁里的火車票 載動想家的心



“現在回家不算早，一進臘月就‘團年’！”在成都東站，背著和自己身高相似的大包，在成都工作的四川南充人呂興明說，他現在就要回家，等到過完年後再出門。



53歲的呂興明說，按四川習俗，一家人在臘月里一定要團圓在一起吃飯，煮起香腸臘肉，大快朵頤送走舊歲，俗稱“團年”。



在河南鄭州，來自安徽碭山的王大哥常年在鄭州做外牆保溫工作，“這兩天鄭州下了大雪，手里的活也幹完了，想著提前回去和家人團聚。”王大哥說，從鄭州東到碭山南，只需要一個半小時就能回到老婆孩子身邊。



在廣東深圳，從事家電通信研發的四川中江人楊遠富預訂了2月1日的火車票，53歲的他通過個人奮鬥已在東莞購房置業。每逢年底，他都放不下鄉愁，要帶著老婆孩子返鄉過年。

