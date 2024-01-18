習近平總書記指明了祖國必將統一的歷史大勢

1月17日，國台辦發言人陳斌華回答記者提問。當日，國務院台灣事務辦公室在北京舉行例行新聞發布會。（來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，習近平總書記在2024年新年賀詞中強調，“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光”。國台辦發言人陳斌華17日在例行新聞發布會上指出，習近平總書記的重要講話內涵豐富、意義重大，指明了祖國必將統一的歷史大勢，對兩岸同胞提出了殷切期望。



他說，台灣是中國不可分割的一部分。衹有實現祖國統一，才能從根本上清除“台獨”分裂的隱患，徹底粉碎外部勢力“以台制華”的圖謀，捍衛國家主權、安全、發展利益；才能結束兩岸長期政治對立的特殊狀態，實現台海永久和平，把兩岸同胞的智慧和力量更好地凝聚起來，維護好、建設好我們共同的家園，創造全體中華兒女和中華民族更加幸福美好的未來。



陳斌華表示，在攜手同心實現中華民族偉大復興的新征程上，台灣同胞將同大陸同胞一道，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪。我們將深入貫徹習近平總書記2024年新年賀詞精神，堅持團結廣大台灣同胞，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，加強兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一和民族復興的偉大進程。



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