化草為紙　探訪埃及紙莎草紙的古法製作

1月16日，在埃及東部省卡拉姆斯村，村民賽義德收割紙莎草。（來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，紙莎草紙是古埃及人民發明，用於書寫和繪畫的紙張，其使用歷史可追溯至公元前3000年，承載了數千年古埃及文明。



利用生長在尼羅河三角洲沼澤中的紙莎草，古埃及人通過各種工序將其做成紙張使用，但這項製作技藝早已失傳。上個世紀，埃及一些專家經過研究重新找到了這種古老紙張的製作方法。位於埃及尼羅河三角洲東部省的卡拉姆斯村就是這種古老紙張手工製作技藝的傳承者。



在卡拉姆斯村，記者看到紙莎草扎根泥潭，狀如蘆葦，表皮翠綠，莖秆挺直，其莖是製作紙莎草紙的唯一原料。在村民阿卜杜勒拉赫曼·賽義德的作坊內，人們先將收割的紙莎草根據紙張大小切割長莖，用勒緊的絲線去其表皮並將內瓤分割成薄片，後將薄片浸泡在特製水中讓其變軟變色；之後，將泡好的薄片橫竪叠放成紙張形狀，用布隔開並層層叠加成豆腐塊狀，再用機器壓實，後將成形的紙張夾在紙板內並置於太陽下反復晾曬，最後成紙，其色淡黃，紋理分明。



收穫、切割、去皮、削瓤、浸泡、叠放、壓實、晾曬……一張張紙莎草紙的製作工序繁瑣複雜，全靠手工，出產有限。該村制成的紙張被銷往國內各城市，由藝術家在其上作畫，繪成埃及獨具特色的藝術品——紙莎草畫。



今年50歲的賽義德從事紙莎草紙的製作已有35年，從孩提時代，制紙便成為他生活的一部分。據他介紹，以前村裡幾乎家家戶戶制紙，村民以制紙為生，但因時局動蕩、疫情及收入低等原因，很多人放棄了這門手藝。目前村裡制紙的家庭僅剩不到20戶。



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