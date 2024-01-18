美國重新認定也門胡塞武裝為恐怖組織

也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞10日發表聲明說，該組織向一艘在紅海行駛的美國船發射了“大量”無人機和導彈。（來源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，美國政府17日宣布將也門胡塞武裝重新列為“特別認定全球恐怖分子”實體，相關制裁措施將於30天後生效。



美國總統國家安全事務助理沙利文當天發表聲明說，為應對也門胡塞武裝持續的威脅和襲擊，美國將胡塞武裝列為“特別認定全球恐怖分子”實體，以阻止恐怖分子向其提供資金，進一步限制胡塞武裝進入金融市場，並追究其襲擊往來紅海和亞丁灣商船的責任。如果胡塞武裝停止襲擊，美國將立即重新評估這一決定。



沙利文說，美方制裁將於30天後生效，一系列豁免措施將在制裁生效前部署到位，以防止制裁對也門人民產生負面影響。



一名美國政府高級官員當天在媒體吹風會上說，為減少制裁對也門人民的負面影響，美國財政部將允許涉及民生領域的交易照常進行，包括旨在提供食品、藥品、醫療設備和燃料的交易等。



也門政府17日發表聲明歡迎美國認定胡塞武裝為恐怖組織，並敦促胡塞武裝停止“恐怖主義行徑”，放棄暴力，接受聯合國提出的和平建議。



也門胡塞武裝發言人阿卜杜勒－薩拉姆同日發表聲明說，美國的這一決定完全出於政治目的，對胡塞武裝“沒有實質影響”，反而會加強其“支持巴勒斯坦人民的決心”。



2021年1月，特朗普政府將胡塞武裝列為“外國恐怖組織”和“特別認定全球恐怖分子”實體。同年2月，新上台的拜登政府以也門人道主義形勢嚴峻為由，撤銷把胡塞武裝列為“外國恐怖組織”和“特別認定全球恐怖分子”實體的認定。