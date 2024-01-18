柯建銘激動回應“立院”韓昌配　黃暐瀚曝內幕

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／“立法院”新會期面臨三黨不過半，傳出中國國民黨韓國瑜搭配台灣民眾黨黃國昌攻龍頭，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘17日受訪表示，韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？“正副院長”是一個“國家”的象徵，這對“國家”是好的嗎？對此，媒體人黃暐瀚17日在政論節目中說，關鍵時刻柯建銘出口，但整集基本上都在罵黃，主因為“新仇舊恨”。



根據《中時新聞網》報導，“關鍵時刻老柯出口”，黃暐瀚17日在政論節目《關鍵時刻》中分析，柯建銘通常在“立法院”連訪問都不多、不想上鏡頭，結果上節目專訪，稱韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？但他認為，整集節目基本上都在罵黃國昌，主要跟“新仇舊恨”有關。



黃暐瀚指出，2016年時黃國昌帶五個“立委”到“立法院”，就跟柯建銘作對，雙方搞的非常不愉快；因此他認為，柯未來不會給民眾黨8席不分區“立委”能在“立法院”呼風喚雨機會，“想都別想”。



至於柯建銘為何跑出來？黃暐瀚直言，真的太討厭黃國昌，柯已經鐵了心，憑柯在“立法院”調和鼎鼐20、30年的時間，沒有在怕的，所以斷絕跟民眾黨合作的路。



最後，黃暐瀚斷言，只要民眾黨不是自己拉下臉說“不合作我也投給民進黨”，那麼游錫堃不會當選院長，韓國瑜經過兩輪投票以後會變成新任的“立法院長”！