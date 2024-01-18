中評社北京1月18日電／據新華社報導，由澳門特區政府文化局主辦的第二十二屆澳門城市藝穗節17日舉行開幕儀式，多項節目隨即進入各個社區，貫徹“全城舞台、處處觀眾、人人藝術家”的理念。



特區政府文化局局長梁惠敏致辭表示，本屆藝穗節集合超過100位藝術家，以“游·戲＿新天地”為主題，在城市不同角落點燃藝術星火，啟動滿載藝文力量的新一年。期望有更多市民和藝文工作者與藝術同行，為推動澳門“演藝之都”建設增色添彩。



本屆藝穗節呈獻17個精彩節目和一系列周邊活動。首場節目為集舞蹈和互動體驗為一體的沉浸式演出《25步》，觀眾可通過互動體驗的形式探索人與人之間的關係。參與式展覽《人人藝術展》將特別搭建大型帳幕，為市民的創意作品提供展示平台。



此外，《看得見音樂的城市》將由多位本地音樂人帶領觀眾於1天內穿梭澳門十六浦戶外廣場、澳門漁人碼頭羅馬廣場及澳門百老匯美食街，步入一場文化挖掘之旅；在《彼此 彼此》有聲故事攝影展中，觀眾可攜同寵物一同觀賞聆聽愛寵攝影作品背後的動人故事；《“年華共舞：與經歷歲月的身體相處”圓桌會議》將邀請多個地區的藝術家來澳進行對談和交流，分享各自的藝術創作理念和過程。



澳門城市藝穗節創立於1999年，是澳門重要的文化節慶之一，也是發掘創意、培養人才的平台。



（來源：新華網）