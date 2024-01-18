青浦焋糕：軟糯香甜迎新年

中評社北京1月18日電／據新華社報導，練塘糕團是上海市青浦區非物質文化遺產。焋糕是練塘糕團的最典型代表。焋糕由糯米粉和粳米粉按一定比例混合蒸煮而成，一般要經過磨粉、溲粉、制餡、裝模、焋打、熏蒸等工序。



在青浦人眼中，小小一塊焋糕是濃濃的年味，也是滿滿的鄉情。



今年43歲的楊勤峰是練塘糕團製作技藝第四代傳承人。他的曾祖父當年靠賣糕養家糊口，制糕的手藝也在家中傳承。楊勤峰成年後，在上海市區從事建築設計工作，雖然發展得不錯，但他總懷念鄉間純朴自由的生活，終於在2012年返鄉創業。



在練塘出生、長大、離開又回歸的楊勤峰，對這片土地的感情日益深厚。他創立了自己的傳統焋糕品牌，成立了傳承工作室，經常舉辦焋糕的製作體驗活動，讓這傳統美食回歸人們的餐桌和記憶。



楊勤峰製作焋糕時，先將糕粉過篩，使其更加蓬鬆；再將糕粉裝滿模具，以木制雞蛋形工具壓下開窩，放入餡料；再鋪上一層糕粉，用刮尺刮去餘粉，使其分布均勻；附上糕布、蓋上蒸糕籠，將合攏的模器小心倒置過來焋打。



楊勤峰至今沿用曾祖父留下的焋打法：焋打十六下，剛好落下十六塊方糕。最後，將焋打好的糕從合攏的模器中取出，放入蒸鍋。蒸制約15分鐘，清香軟糯的焋糕就做好了。另外，在糕粉中可用彩色粉制成各種顔色的糕點，也可將糕粉揉壓成不同的形狀，增添糕點的美感。



臨近新春，楊勤峰製作的“新年快樂”焋糕又開始供不應求。在他看來，人們對傳統美食的傳承和眷戀，正因為深藏其中的人間煙火和親情溫馨。

