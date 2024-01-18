合力構建“高效辦成一件事”常態化推進機制

中評社北京1月18日電／據新華社報導，《指導意見》強調構建“高效辦成一件事”常態化推進機制，一是要堅持改革創新，二是要堅持協同聯動，三是要堅持清單管理。衹有這樣，“高效辦成一件事”這一“四兩撥千斤”的目標導向及其重點事項才能落地見效，不斷推動政務服務持續提質增效。



作者：北京師範大學政府管理學院教授 科研院副院長 孫宇



新華財經北京1月17日電 近日，國務院印發《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。這是繼《關於依托全國一體化政務服務平台建立政務服務效能提升常態化工作機制的意見》（國辦發〔2023〕29號）實施之後，對優化政務服務、提升行政效能的再定向、再聚焦和再部署。把“高效辦成一件事”作為優化政務服務、提升行政效能的重要抓手，充分體現了本屆政府求真務實、擔當實幹的施政所向和風格。構建“高效辦成一件事”常態化推進機制必將為企業和群眾獲得更好的政務服務帶來全新的體驗。



《指導意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，聚焦企業和群眾反映強烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題，從加強渠道建設、深化模式創新、強化數字賦能、推動擴面增效和夯實工作基礎等方面提出具體舉措。這一系列的頂層設計和整體謀劃描繪了“高效辦成一件事”常態化推進機制的路線圖和施工圖，顯然將對提升企業和群眾辦事的滿意度和獲得感產生深遠影響。

