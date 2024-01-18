柯文哲啟動北中南謝票　感恩之旅

民眾黨2024候選人柯文哲17日晚間發布“給小草的一封信”影片。（截自給小草的一封信YouTube畫面） 中評社台北1月18日電／2024年大選落幕，敗選的台灣民眾黨候選人柯文哲17日透過影片預告將展開謝票活動，首場21日下午2時在台北市榮星花園，下周將在台中、高雄各舉辦一場感恩之旅，“帶著你的環保杯，讓我們敬你一杯”。



柯文哲17日晚間在官方YouTube發布“給小草的一封信”影片，柯文哲除了感謝支持者，也提到他這次能以很低的選舉經費打完選戰，特別是依靠小額募款，並稱這是很大的成功、創造一個新的台灣奇蹟。



柯文哲說，以前每做完重大事件，自己的第一個念頭，就是根本原因分析，基本精神就是如果可以重來，怎麼樣會做得更好，“所以反省改進，一直是我們的DNA”。



柯文哲指出，民眾黨在這場選舉當中，還是創造新的台灣奇蹟，民眾黨沒有辦募款餐會，沒有賣募款餐券，也沒有跟財團募款，“我們真的憑著小額募款，就把這場選戰打完了”，他要謝謝所有小額募款的朋友，民眾黨的選舉經費，絕對不到其他兩黨的四分之一，而台灣的選舉費用太高，就是政治敗壞的開始。



柯文哲表示，從疫情期間就發現，台灣的數位轉型做得太差，這次選舉全世界都關注。“但各國媒體都在說，台灣作為一個資通訊大國，投開票的過程卻超級落伍”。柯文哲重申，台灣的選舉制度還是可以改善，包括不在籍投票、網路投票，這都應該要做到，這也可以確保，整個選舉更有效率。我們自認為是一個先進“國家”，目前這種很落伍的投開票方式，應該要做個改變。



柯文哲提到，在新的會期一定會提出不在籍投票，以及如何做網路投票。他質疑，如果政府繼續守舊，只會造成人民不信任政府，所以對整個民主失去信心，“我們投下的每一張選票，其實是對民主體制的一個信任票，它都是無價的”。



關於民調的問題，柯文哲強調，民眾黨過去發布的民調，都有提供完整的原始資料，包括怎麼進行分析，完全符合科學，同時也禁得起考驗。“至少我們不會是造假”，至於封關民調跟選舉結果有落差，主要是民眾黨的支持者，大多是年輕人、高學歷及中間選民，“本來投票率就低”，還有人因為“要上班”無法投票。另外，在民調封關之後，還有發生很多事情，包括“國家級”警報，還有假冒鴻海集團創辦人郭台銘發的信件，當然對手也一直在操作棄保，都有效地影響民眾黨的選票。



柯文哲還說，傳統媒體幾乎百分之百，都不是民眾黨的，所以每天在講民眾黨壞話。未來要如何突破傳統媒體的封鎖，恐怕是他們要努力的方向，民眾黨也不能坐以待斃，但是不管怎麼樣，選舉都過去了，未來還是有工作要等著去完成。



柯文哲提及，大家很關心“立法院”正副院長的選舉，民眾黨有一個基本原則，“我們是一個有政治原則的政黨”，不會為了短期利益，犧牲長期利益。不會為了少數人的利益，犧牲多數人的利益。更不會為了政黨利益，犧牲“國家”利益，未來還是會謹守政治價值。



柯文哲表示，民眾黨作為在野黨，本來就應該監督執政黨，但是也不會盲目地抗爭，導致“國家”停擺。所以在“立法院”正副院長的選舉，民眾黨已經提出“國會”改革的訴求，希望其他兩黨可以正面具體地回應，“不管是執政或者選舉，對我們來講，都是一個改變政治文化的社會運動”。