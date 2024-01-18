一顆車厘子，“甜”遍京津冀

中評社北京1月18日電／據新華社報導，1月16日深夜，一艘巨輪橫跨太平洋後，緩緩駛進天津港，踏碎海面上的燈光倒影，穩穩停靠在泊位上。這艘集裝箱輪上裝載著約2500噸智利車厘子。自此，跨越半個地球的“車厘子快線”連通起京津冀和智利。17日一早，新鮮的車厘子便抵達京津冀主要果蔬市場。



這是京津冀地區開通的首條直通南美洲的海上“車厘子快線”。一顆小小車厘子，讓京津冀消費者搶“鮮”嘗到了南半球的甜蜜水果，更讓人“嘗”到京津冀協同發展10年來的經濟發展“甜頭”。



遠：南半球車厘子漂洋過海而來



17日上午，天津漫天飛雪。天津港太平洋國際集裝箱碼頭披紅掛彩，氣氛熱烈。“共建一帶一路 促進貿易融通”天津車厘子快線首發儀式正在進行。來自天津和智利的代表，共同慶祝這一“甜蜜航線”正式開通。



去年12月下旬，“巴赫”號從智利聖安東尼奧港啟航，歷經1萬多海里來到天津港。作為“車厘子快線”的首艘貨輪，“巴赫”號裝載了約2500噸車厘子。



“車厘子保鮮難度大，對口岸營商環境和綜合物流能力要求高，車厘子直航是水果運輸行業公認標杆。”天津港集團物流有限公司總經理張磊介紹，此前，我國具備這種能力的口岸大多在廣東和上海。車厘子在南方港口卸貨後再由公路運到京津冀，一般耗費2天。



車厘子不易儲、不耐損，如何讓京津冀百姓更快嘗鮮？2023年初，天津港集團成立了智利—天津車厘子快線工作組，先後對接智利政府部門、全球前十大主流船公司、境內外貿易商，以及各地大型農貿批發商戶，摸清市場需求。

