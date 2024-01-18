解小區治理難題　居民自己說了算

中評社北京1月18日電／據新華社報導，院裡的荒草地種上綠植，並安裝了石制桌凳，帶孩子的老人愜意地拉著家常；地板、乒乓球桌、窗簾等都是小區業主自發捐贈的活動室裡，幾位球迷正在緊張較量……湖北省十堰市張灣區中岳華庭小區在小區黨支部帶領下，通過街道和社區的放權支持，通過表決清退不作為的前期物業公司，由全體業主當股東成立創治物業公司，變小區服務的“他治”為“自治”。



日前，該小區案例於全國300多個案例中脫穎而出，在北京大學城市治理研究院主辦的第三屆“中國城市治理創新優秀案例獎”評選活動中獲獎。



“居民提議建個晾衣場，都能拖個大半年。”曾經，中岳華庭小區是個問題小區，物業公司辦事效率不高，小區居民對物業早已不滿。2022年7月，經過533戶業主投票，物業公司“下了課”。居民們一合計，乾脆自己開物業公司做服務。



新的物業公司取名“創治物業”，寓意居民“自創自治”，全體業主當上了“股東”，164名小區黨員積極亮身份，主動參與到小區治理中來。業主們成立了資金監管小組，還健全了問題分流處理機制，形成“訴求－派單－處理－回訪”的閉環。



居民們發現，小區裡的暖心細節越來越多：重要路口、公共區域加裝了扶手，地下車庫加裝了照明燈，樓棟外立面貼上了識別號和標識牌。物業收支也透明了，小區廣告牌和停車位的收入用於電梯和采暖系統的運維，維修資金再也沒少過；逢年過節，物業還清算出收入結餘，買了慰問品送上業主家門。據統計，新的物業公司解決處理問題的回訪率達96%，滿意度達90%以上；水費、電費、停車費用均進行了下調，半年時間成功為全體業主減負9.5萬餘元……

