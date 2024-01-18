台南市長備戰？陳亭妃選票補助款捐給弱勢

陳亭妃拿下台南最高票，啟動謝票。（照片：陳亭妃提供） 中評社台北1月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”陳亭妃這次以13萬2377票成功連任五連霸，不只是民進黨第一高票，更是台南“立委”的第一高票。她表示，4年前得票率69.77%就是全台灣第一，今年更是突破自己過往紀錄，得票率超過70%。她心裡感恩與感謝，除了將啟動“為台南而行、為台灣祈福”關懷感恩列車，也要將獲得的選舉補助款，捐出做為關懷弱勢族群、關懷弱勢兒童、弱勢青年、弱勢單親、弱勢家庭以及關懷偏鄉的經費。



陳亭妃辦公室率先發布新聞稿指自己將選舉補助款，除了依照規定三分之一回捐給民進黨，其他則捐給弱勢團體。



民進黨在台南“立委”選舉6席全上，包括：陳亭妃、林俊憲、王定宇、郭國文、林宜瑾、賴惠員都成功連任。陳亭妃更拿下台南“立委”最高票。其中，陳亭妃、林俊憲、王定宇都有意問鼎下一屆台南市長，陳率先捐出選舉補助款，加上啟動關懷感恩列車，雖是感恩連任“立委”，但看似已為了下一屆市長正在鋪路。



陳亭妃表示，自己從政的過程，真的要感謝民眾支持，一路突破自己的成績。4年前的得票率紀錄69.77%，是全台灣第一；今年1月13日獲得13萬2377票超過7成得票率，成為民進黨第一高票，更是台南“立委”的第一高票。



被視為台南市長可能接班人選之一新潮流“立委”林俊憲這次拿下12萬6248票、湧言會“立委”王定宇拿下8萬9235票。



她強調，但是這次選舉，民進黨在“國會”的席次卻不如民眾期待，年輕選票大量流失，我們不能氣餒，要更加謙卑前進，民進黨絕對不能再打高空，也不能不正面回應人民的期待。



陳亭妃宣布，不會因為選舉結束而忘了對大家的承諾，會立即啟動“為台南而行、為台灣祈福”關懷感恩列車，而這次選戰所得到的選舉補助款，除了按照民進黨中央黨部的要求，三分之一繳回中央黨部；其餘三分之二將捐出做為關懷弱勢族群。



陳亭妃總票數13萬2377票乘以選舉補助款1票補助30元，其中的三分之一（132,377*10=1,323,770）依照民進黨黨中央規定繳回，而其餘的三分之二（132,377*20= 2,647,540）則是全數捐出作為關懷感恩列車啟動的經費。現在辦公室正在接洽信託相關事宜，也會會同會計師、律師協助。